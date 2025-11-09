Serie A : l’Atalanta réalise son pire début de saison depuis 11 ans

L’Atalanta traverse une période délicate sous la direction d’Ivan Juric. Après 11 journées de Serie A, les Bergamasques n’ont récolté que 13 points, un total historiquement bas depuis l’ère Gasperini. Ce dernier, même lors de ses débuts les plus difficiles (2017/18 et 2018/19), avait toujours atteint au moins 15 points à ce stade de la saison. Les comparaisons sont donc inévitables, d’autant plus que Juric a hérité d’un lourd héritage et peine à imposer sa marque sur une équipe en quête d’identité et de régularité.

Pour retrouver un début de saison aussi décevant, il faut remonter à 2014/15, soit 11 ans, lorsque l’Atalanta de Stefano Colantuono puis Reja n’avait engrangé que 10 points après 11 matchs, terminant la saison à la 17e place. Si le scénario d’une lutte pour le maintien semble peu probable aujourd’hui, un sursaut s’impose rapidement. Le club devra réagir sans tarder pour éviter que la crise de résultats ne s’enracine et ne menace davantage la position de Jurić.