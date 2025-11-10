PSG : quand Kang-in Lee fait un discours en français

Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2023, Kang-in Lee a disputé hier soir, face à l’Olympique Lyonnais (3-2), son centième match sous les couleurs parisiennes. Une occasion fêtée par un succès en terres rhodaniennes.

À l’issue du match, le Sud-Coréen a d’ailleurs reçu une médaille commémorative de la part de Luis Campos. Un moment filmé par les caméras du club de la capitale. À cette occasion, on a d’ailleurs pu se rendre compte que Lee savait parler quelques mots en français, lui qui s’exprime toujours en espagnol lorsqu’il est interrogé par les journalistes. « Merci beaucoup à tous. Je suis très content avec vous. On va gagner tous les matches », a-t-il déclaré devant ses coéquipiers.