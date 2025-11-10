Menu Rechercher
Commenter 3
Serie A

Napoli : réunion décisive entre Antonio Conte et sa direction !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Antonio Conte sur le banc @Maxppp

Antonio Conte et la direction de Naples se retrouveront dans les prochaines heures pour une réunion cruciale, après la lourde défaite du club de Campanie contre Bologne (2-0) et les propos très critiques de l’entraîneur italien. Selon le journal napolitain Il Mattino, tous les aspects seront abordés pour mettre les choses au clair : performances, problèmes techniques et comportementaux, mais aussi l’avenir du coach à Naples. L’objectif est de comprendre comment et s’il convient de poursuivre l’aventure ensemble. La situation est très tendue puisque Naples a subi cinq défaites en trois mois et voit l’Inter et l’AS Roma prendre de l’avance au classement.

La suite après cette publicité

L’ancien coach de la Juventus et de l’Inter a reconnu sa part de responsabilité, admettant ne pas avoir réussi à gagner la confiance de ses joueurs et pointant un manque d’alchimie dans le groupe. Dans ses déclarations d’après-match au stade Dall’Ara, il a été clair : « cinq défaites en trois mois, ce n’est pas un hasard. C’est insuffisant pour une équipe qui devait dominer le championnat. » Le vestiaire a également été le théâtre de tensions, avec critiques et échanges vifs entre le coach et les joueurs, rapporte La Repubblica. Cette réunion sera décisive pour déterminer si Conte pourra continuer à mener Naples ou si le club envisagera un changement de cap.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Antonio Conte

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Antonio Conte Antonio Conte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier