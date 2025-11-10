Napoli : réunion décisive entre Antonio Conte et sa direction !

Antonio Conte et la direction de Naples se retrouveront dans les prochaines heures pour une réunion cruciale, après la lourde défaite du club de Campanie contre Bologne (2-0) et les propos très critiques de l’entraîneur italien. Selon le journal napolitain Il Mattino, tous les aspects seront abordés pour mettre les choses au clair : performances, problèmes techniques et comportementaux, mais aussi l’avenir du coach à Naples. L’objectif est de comprendre comment et s’il convient de poursuivre l’aventure ensemble. La situation est très tendue puisque Naples a subi cinq défaites en trois mois et voit l’Inter et l’AS Roma prendre de l’avance au classement.

L’ancien coach de la Juventus et de l’Inter a reconnu sa part de responsabilité, admettant ne pas avoir réussi à gagner la confiance de ses joueurs et pointant un manque d’alchimie dans le groupe. Dans ses déclarations d’après-match au stade Dall’Ara, il a été clair : « cinq défaites en trois mois, ce n’est pas un hasard. C’est insuffisant pour une équipe qui devait dominer le championnat. » Le vestiaire a également été le théâtre de tensions, avec critiques et échanges vifs entre le coach et les joueurs, rapporte La Repubblica. Cette réunion sera décisive pour déterminer si Conte pourra continuer à mener Naples ou si le club envisagera un changement de cap.