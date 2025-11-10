Karim Benzema a reçu une vidéo pour se faire recruter au Brésil

Ce week-end, Onorico Roman est devenu le nouveau président du Grêmio. L’homme de 67 ans a battu Paulo Caleffi qui avait pourtant assuré être en négociation avec un joueur ayant « une carrière plus établie que Luis Suarez ». Aujourd’hui, les médias brésiliens révèlent que le joueur visé par Caleffi était le Français Karim Benzema. Le candidat perdant aurait même envoyé la vidéo ci-dessous au joueur d’Al-Ittihad pour le convaincre de venir.

La suite après cette publicité

«Je ne jouerais JAMAIS avec la passion des supporters du club que j’AIME de manière compulsive. Cette vidéo était la première étape des négociations. Je précise que j’ai transmis les informations nécessaires (y compris les sponsors potentiels) et que je me suis mis à la disposition de ceux qui dirigeront le club. Aujourd’hui, je fais mes adieux à la politique du Grêmio, j’ai accompli ma mission et je pars la tête haute, comme quelqu’un qui a toujours cherché à faire de son mieux. Je continuerai à soutenir le Tricolor, car rien ne peut être plus grand», a-t-il confié après sa défaite