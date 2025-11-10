Santos : Neymar s’en prend violemment à un arbitre et à son entraîneur

Encore un match à oublier pour Neymar. Le Brésilien n’a pas caché sa frustration après avoir été remplacé à la 84e minute lors de la défaite de Santos 3-2 contre Flamengo, dimanche soir au Maracanã, lors de la 33e journée de la Série A brésilienne. Le capitaine et numéro 10 du Peixe a quitté le terrain sans rester sur le banc pour suivre la fin du match. Il avait été remplacé par l’Argentin Rollheiser alors que le score était déjà de 3-0 pour le Flamengo. En partant, Neymar a interpellé l’entraîneur Juan Pablo Vojvoda avant de discuter avec deux membres du staff technique, puis de se diriger vers les vestiaires. C’est finalement après le départ de Neymar que Santos a tenté une réaction, inscrivant deux buts en deux minutes par Gabriel Bontempo et Lautaro Díaz, même si cela n’a pas suffi à éviter la défaite. Le club reste dans la zone de relégation avec 33 points, deux de moins que le Vitória, seizième au classement.

Avant de pester contre son coach, Neymar était déjà en colère à la mi-temps contre l’arbitrage. Il a ensuite reproché au juge Savio Pereira Sampaio un carton jaune reçu pour protestation, synonyme de suspension pour les dernières journées du championnat. Selon l’ancien Parisien, l’arbitre aurait été arrogant et l’aurait menacé. « L’arbitre est très mauvais. En plus d’être mauvais, avec tout mon respect, il est arrogant. C’est le mot. Chaque fois qu’ils viennent au vestiaire, ils disent que c’est le capitaine qui peut parler. Quand nous voulons parler, il tourne le dos et s’en va en courant. Quand je lui parle, il me menace. C’est compliqué. J’ai pris un jaune parce qu’il m’a menacé. Il a dit : "Si tu t’approches de moi, je te donne un jaune". J’ai dit : "Je ne peux pas te parler ?" », a-t-il déclaré après le coup de sifflet final. Contre Flamengo, Neymar retrouvait le onze de départ pour la première fois depuis près de deux mois.