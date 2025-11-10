Menu Rechercher
Le Brésil se lâche sur Neymar

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Neymar @Maxppp
Flamengo 3-2 Santos

Ça commence sérieusement à sentir de roussi pour Neymar. À 33 ans, le Brésilien faisait son retour dans le onze de départ de Santos à l’occasion du choc contre Flamengo (défaite 3-2). Et si le retour de Neymar au Maracana était un moment symbolique, la suite a confirmé que l’ancien joueur d’Al-Hilal ne semble plus apte à jouer au plus haut niveau. Son entraîneur, Juan Pablo Vojvoda, n’a d’ailleurs pas hésité à le remplacer alors que le Mengão menait 3-0. Râleur contre les arbitres à la mi-temps, Neymar s’est alors accroché avec son coach, pas content d’être sorti. Sans surprise, cette attitude d’enfant capricieux lui a valu de fortes critiques au Brésil. « 'Tu vas me sortir ?' Tu as vu quand Vojvoda a sorti Neymar ? 'Tu vas me sortir ?' Tu n’as rien fait, bon sang ! Tu n’as fait que marcher sur le terrain. Tu es allé à la Formule 1, tu as rencontré les pilotes là-bas, tu étais titulaire et tu n’as rien fait. C’est une honte de jouer au football ! », a lâché Neto.

De son côté, Globo a écrit un édito sur le dilemme du capitanat confié à Neymar. «Opinion : l’attitude de Neymar nuit à Santos, et Vojvoda devrait remettre en question le brassard de capitaine», souligne le quotidien qui a ensuite évoqué le retour du Ney dans des termes peu élogieux. «Provocations, irritation envers l’arbitre et défaite : le retour de Neymar dans l’équipe titulaire de Santos». Enfin, plusieurs consultants d’UOL se sont également lâchés sur l’international auriverde. «Vojvoda a eu raison de sortir Neymar, mais il a commis une erreur en attendant trop longtemps à le faire », a indiqué Casagrande, imité par Alicia Klein. «À quoi sert Neymar ? On attend généralement d’un footballeur en activité qu’il se consacre pleinement à sa condition physique. Pas Neymar. On attend généralement d’un footballeur en activité qu’il respecte ses coéquipiers et donne la priorité à l’équipe. Pas Neymar. On attend généralement d’un footballeur en activité qu’il fasse du football sa priorité. Pas Neymar». Ça se gâte pour Neymar !

