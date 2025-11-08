SPL : Al-Ahli s’offre Al-Ittihad grâce à Riyad Mahrez

Ce dimanche, Al Ittihad accueillait Al Ahli pour un choc très attendu de Saudi Pro League. Côté locaux, Benzema était capitaine avec son mythique numéro 9 dans le dos, accompagné de Moussa Diaby sur le côté gauche, de Kanté fraîchement sélectionné avec les Bleus, et des anciens de Ligue 1 : Aouar et Danilo, apportant expérience et stabilité à l’équipe dirigée par Sérgio Conceição. Du côté d’Al Ahli, Mahrez était titulaire sur son côté droit, Kessié au cœur du jeu, toujours avec son fort impact physique. Le jeune Français, Enzo Millot, était aussi présent, tout comme l’ancien portier de Chelsea, Édouard Mendy.

La suite après cette publicité

Après la victoire d’Al Nassr face au Neom de Lacazette, les deux équipes espéraient reprendre des points précieux pour rester dans la course au haut du classement. Mais la première période, très équilibrée, n’a pas permis à l’une ou l’autre de prendre l’avantage, et les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur un score de 0-0. En seconde période, le match s’est enfin emballé : Enzo Millot a écopé d’un carton jaune à la 51e minute avant que Mahrez n’ouvre le score quatre minutes plus tard, lançant véritablement la rencontre. Ce but aura suffi aux coéquipiers de l’Algérien de s’imposer. Au classement de SPL, Al Ittihad reste donc à la 8e place, tandis qu’avec cette victoire Al Ahli grimpe à la 5e place.