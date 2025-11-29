C’est la guerre entre Benfica et João Félix !

João Félix et Benfica ont bien failli se retrouver cet été. Parti très jeune de son club formateur contre la somme faramineuse de 120 M€ en direction de l’Atlético de Madrid, le milieu offensif n’a pas réussi à passer le cap. Depuis cet échec, il est dans une dynamique terrible, au FC Barcelone, à Chelsea, à l’AC Milan, il a enchaîné les prêts et les prestations irrégulières. Revenir au bercail, dans un contexte qui lui est favorable aurait pu être la bonne solution. Les Águias avaient proposé une offre de 20 M€ aux Blues, plus 50 % d’une potentielle revente, tandis que le joueur avait fourni les efforts salariaux nécessaires.

Tout semblait en ordre jusqu’à la venue d’Al-Nassr dans le dossier. Forcément, le club saoudien a plus d’un argument dans son sac pour convaincre le joueur, désormais âgé de 26 ans. Ça n’a pas été difficile de lui faire changer d’avis entre un salaire mirobolant et la possibilité d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo. En quelques heures seulement, l’ensemble des parties s’est mis d’accord. Ce choix semble être le bon pour le moment puisque le Portugais brille. Il a déjà inscrit 16 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 18 rencontres. Pourtant, João Félix conserve étonnamment une certaine rancœur à l’égard de Benfica.

Rui Costa répond à João Félix

«Ce qui m’a motivé à venir à Al-Nassr, c’était la volonté du club de me recruter. La vérité, c’est que je voulais retourner à Benfica depuis trois étés. Ça a toujours été mon souhait, je l’ai toujours dit à mes agents, mais le club n’a jamais manifesté d’intérêt sérieux, affirme-t-il à Sport TV. Mon désir a toujours été de revenir. L’occasion ne s’est jamais présentée, non pas à cause du montant du transfert ou des salaires, rien de tout ça. C’était toujours dû à un manque de volonté de l’autre équipe, et Al-Nassr est arrivé lors du dernier mercato avec bien plus d’envie et de volonté.» Des déclarations offensives, qui ne passent pas pour Rui Costa, le président lisboète.

«Je regrette profondément les propos de João. Même pour lui. Si cela n’avait tenu qu’à la volonté du Benfica… si le club avait fait les efforts nécessaires pour l’attirer à Lisbonne… il serait au Benfica il y a trois ans, pas cet été, mais il y a trois ans. Je ne veux pas trop m’attarder là-dessus car j’aurai toujours un grand respect pour João. C’est un joueur formé au club, un garçon que nous avons entraîné. J’ai le plus grand respect et la plus grande affection pour lui, et j’espère qu’un jour il portera le maillot du Benfica. Je regrette profondément, pour lui, qu’il ait tenu ces propos. Il devra dire ce que cela représente pour lui lorsqu’une équipe ou un club fait tout son possible, ou pas, pour faire revenir un joueur. Ces trois dernières années, Chelsea, Barcelone, Milan et maintenant l’Arabie saoudite le voulaient plus que le Benfica. Probablement.» On a connu plus apaisé comme relation…