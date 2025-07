Accord trouvé entre João Félix et Benfica

João Félix et le Benfica Lisbonne se sont mis d’accord pour un retour cet été du joueur de 25 ans. Formé à Benfica et transféré pour la somme astronomique de 125 millions d’euros à l’Atlético de Madrid, le joueur offensif portugais n’y arrive pas. Passé par Chelsea, le FC Barcelone ou encore l’AC Milan, João Félix n’arrive pas à s’imposer clairement, peu importe le rôle qu’il occupe. Prêté du côté de Milan par Chelsea cette saison, il n’a inscrit que 3 petits buts en 21 rencontres. Pourtant, il avait réalisé des débuts en fanfare : un but lors de son tout premier match à San Siro et une très bonne prestation contre l’AS Rome (3-1).

Selon les informations de CNN, Benfica aurait trouvé un accord avec son ancienne star portugaise. La décision finale est donc entre les mains de Chelsea, son club actuel. Le club londonien aurait déposé une offre pour acquérir 65 % des droits du milieu offensif pour la somme de 25 millions d’euros. Le natif de Viseu aurait même rejeté l’offre brésilienne de Flamengo et celle du FC Porto : João Félix veut absolument se relancer à Benfica.