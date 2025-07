Newcastle dit non à Liverpool pour Alexander Isak

Newcastle a fermement réaffirmé qu’Alexander Isak, son attaquant suédois valorisé à 120 millions de livres sterling (environ 138 millions d’euros), n’est pas à vendre, quel que soit le montant proposé. Cette décision fait suite à une approche de Liverpool, champion en titre de Premier League, pour le meilleur buteur des Magpies la saison dernière avec 27 buts toutes compétitions confondues. Toutefois, le clan Isak reste contrarié par l’absence de prolongation ou de revalorisation salariale, malgré des promesses formulées il y a un an par les anciens de Newcastle. Ce contexte d’incertitude a ravivé l’intérêt de Liverpool, qui suit le dossier de près, et qui espère profiter de l’impasse pour attirer le joueur dans ses rangs selon the Sun. Mais en parallèle, les Reds ont perturbé les plans de Newcastle en entamant des discussions avancées avec Hugo Ekitike (Francfort).

Du côté de Newcastle, le président Yasir Al-Rumayyan soutient pleinement Eddie Howe dans l’idée de refuser de céder Isak, même pour une somme record. L’ancien directeur sportif Paul Mitchell avait mis en pause les négociations contractuelles, estimant que le joueur était déjà très bien payé. Malgré le départ de Mitchell, la situation reste inchangée et il reste incertain qu’Isak souhaite s’engager sur le long terme. Pour tenter de le convaincre, le club serait prêt à réhausser son salaire. Pour le moment, le Suèdois est en stage de pré-saison en Autriche avec le reste de l’équipe.