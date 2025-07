Naples : c’est enfin bouclé pour Victor Osimhen !

Victor Osimhen va enfin quitter définitivement le Napoli. Une fin d’histoire en eau de boudin, après un titre de champion et de meilleur buteur en 2022-2023. Mais c’est ensuite que le bateau s’est mis à tanguer, entre promesses de départ non tenues et tensions entre le Nigérian et son président Aurelio de Laurentiis. Ce qui a abouti à une mise à l’écart l’été dernier, Galatasaray sauvant la mise à tout le monde en venant obtenir le prêt du joueur. Avec succès, puisqu’Osimhen a inscrit 26 buts en Super Lig, décrochant un titre de champion de Turquie.

Une chose n’a pas bougé, l’intransigeance de De Laurentiis, qui n’a cessé de réclamer le montant de la clause libératoire de son joueur, à savoir 75 M€. Des clubs saoudiens ont essayé, sans succès, des formations italiennes ont espéré (comme la Juventus Turin) et Galatasaray n’a de son côté jamais cessé d’y croire malgré ces montants a priori hors de portée. Et le club stambouliote a bien puisque c’est lui qui a tiré son épingle du jeu, en trouvant un accord avec Naples.

Une clause anti-Serie A pour Galatasaray

Les conditions du deal sont ainsi répertoriées par la Gazzetta dello Sport. 40 M€ vont être payés dès maintenant, puis 35 M€ d’ici 2026. Mais le plus surprenant arrive : Galatasaray ne pourra pas revendre Osimhen à un club italien avant 2027, sous peine d’une lourde pénalité qui doublerait le prix d’achat. Aurelio de Laurentiis refusait clairement de voir le Nigérian revenir d’ici un an en Serie A sous d’autres couleurs. Car il y a de grandes chances qu’il brille à nouveau à Galatasaray.

Le club stambouliote frappe en tout cas un très grand coup sur le mercato en bouclant le transfert définitif de Victor Osimhen. En pleine forme, âgé de 26 ans, Osimhen sera un atout de taille pour aller chercher un nouveau titre de champion et pour bien figurer en Ligue des Champions. De son côté, Naples a validé la venue de Lorenzo Lucca, en provenance de l’Udinese, sous la forme d’un prêt payant de 9 M€ avec une obligation d’achat fixée à 26 M€.