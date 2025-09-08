Menu Rechercher
Alexander Djiku rejoint le Spartak Moscou

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi - Josué Cassé
Alexander Djiku a vécu un été agité. Selon nos informations, Braga et la Fiorentina espéraient attirer le joueur de Fenerbahçe en prêt avec option d’achat. Le Spartak Moscou et Besiktas se sont, eux, positionnés pour recruter le défenseur de 31 ans sous la forme d’un transfert sec.

Et ce sont les Russes qui ont été les plus convaincants. Selon nos informations, le joueur du Fener a signé à Moscou. Un nouveau départ pour l’ancien joueur de Strasbourg.

