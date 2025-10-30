Juventus : Luciano Spalletti remplace Igor Tudor

Distancée au classement de Serie A, la Juventus a décidément du mal avec ses entraîneurs. Après la déception Thiago Motta, la Vieille Dame espérait se rassurer avec le combatif Igor Tudor. Malheureusement pour le Croate, son aventure sur le banc de touche bianconero n’a pas duré aussi longtemps que son passage à Turin en tant que joueur (1998-2007). Nommé en mars 2025, Tudor a été remercié sept mois plus tard. Pour le remplacer, le club du Piémont n’a pas trainé.

Très vite, la presse italienne dévoilait que trois profils se dégageaient : Luciano Spalletti (ancien sélectionneur de l’Italie), Raffaele Palladino (démissionnaire de la Fiorentina) et Roberto Mancini (libre depuis son départ d’Arabie saoudite). Trois coaches de renom en Italie qui ont l’avantage d’être libres. Un facteur primordial pour une Juventus toujours obligée d’honorer les contrats de Thiago Motta et son staff jusqu’en juin 2027. Vous l’aurez compris, les Bianconeri ne voulaient pas payer d’indemnités de transfert à un club.

Spalletti de retour en Serie A

Ensuite, la liste des favoris s’est raccourcie. Spalletti était annoncé comme le grand favori, tandis que Palladino se tenait à l’affût, prêt à accepter l’offre. Et c’est finalement l’ancien sélectionneur de l’Italie, libre depuis le mois de juin, qui a été choisi. «Luciano Spalletti est le nouvel entraîneur de la Juventus : le technicien toscan a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026», peut-on lire dans le communiqué publié par la Juventus.

Nommé à la tête de la Vieille Dame, Spalletti va devoir faire ses preuves rapidement auprès des tifosi bianconeri. Car si le technicien de 66 ans reste sur un titre de champion d’Italie acquis en 2023 avec le Napoli, les amoureux de la Vieille Dame n’ont sans doute pas oublié qu’il a entraîné l’ennemi juré, l’Inter, entre 2017 et 2019. À lui de jouer !