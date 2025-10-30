L’OM communique sur l’état de Bilal Nadir

Voilà des images qu’on n’aime pas du tout voir sur les terrains de football. Entré en jeu à la 76e minute pour remplacer Igor Paixão face au SCO d’Angers mercredi soir lors de la 10e journée de Ligue 1 (2-2), Bilal Nadir a été victime d’un malaise. Le footballeur âgé de 21 ans s’est écroulé sur la pelouse de l’Orange Vélodrome avant d’être placé en position latérale de sécurité par ses coéquipiers, choqués après une telle scène.

Remplacé par Pol Lirola, Nadir, qui n’a passé que 11 minutes sur le terrain, a été évacué sur civière. Face à la presse, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles de son joueur. «Il a perdu connaissance, il est parti à l’hôpital pour des tests et des contrôles. On est tous préoccupés, on espère que ce n’est rien de grave.» Matt O’Riley a également évoqué son cas en zone mixte.

L’OM en dit plus sur l’état de Nadir

« Il va bien. Pour moi, c’est le plus important. Cela a été un choc pour tout le monde quand on l’a vu sur le terrain, mais il va bien et on lui souhaite bon courage.» Conscient durant son malaise et dans un état stable, ce qui a rassuré l’OM nous a-t-on fait savoir, le natif de Nice a ensuite rejoint l’hôpital afin de subir des examens complémentaires et approfondis. Une fois cela fait, l’Olympique de Marseille a pu communiquer sur l’état de santé de son joueur sur son site officiel.

«L’Olympique de Marseille souhaite donner des nouvelles rassurantes concernant Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu hier lors de la rencontre face au SCO d’Angers. Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet. Son état de santé est bon, et il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan. Le club remercie les équipes médicales pour leur réactivité, ainsi que les nombreux supporters pour leurs messages de soutien. De nouvelles informations seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation.» Les nouvelles sont donc plutôt rassurantes pour Bilal Nadir, auteur de 9 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (284 minutes jouées, 3 assists).