C1, C3, C4 : Lyon, Paris et Lille candidates pour organiser plusieurs finales

L’UEFA vient de dévoiler sur son site officiel les stades qui se sont portés candidats pour accueillir les prochaines finales de ses compétitions européennes. En 2028, c’est Munich qui aura une nouvelle fois la chance d’organiser la finale de la C1, trois ans après avoir vu le PSG être sacré sur sa pelouse pour la première fois de son histoire. Les Allemands sont en effet les seuls candidats pour cette année, le suspens est donc inexistant. En 2029, la finale se déroulera soit à Barcelone, dans le nouveau Camp Nou, soit en Angleterre, du côté de Wembley.

La suite après cette publicité

Pour la Ligue Europa, Lyon (Groupama Stadium) et Paris (Parc des Princes) sont candidates pour les finales de 2028 et 2029. Les deux villes françaises sont en concurrence avec Turin, Bucarest, Belgrade et Ankara. Enfin, Lille s’est porté candidate pour accueillir la finale de la Ligue Conference en 2028 et en 2029. Les Nordistes devront batailler avec Budapest, Turin, Astana, Gdansk et Helsinki.