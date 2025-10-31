OL : une ancienne légende du club milite pour l’arrivée d’Endrick

Placardisé au Real Madrid, Endrick pourrait se relancer en Ligue 1 dans les semaines à venir. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC, Cris, ancien défenseur de l’OL (2004-2012), est lui convaincu qu’une telle opération serait bénéfique à la formation rhodanienne.

«Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL ? Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du monde l’année prochaine», a ainsi lancé Cris.