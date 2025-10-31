Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

OL : une ancienne légende du club milite pour l’arrivée d’Endrick

Par Josué Cassé
1 min.
Endrick @Maxppp

Placardisé au Real Madrid, Endrick pourrait se relancer en Ligue 1 dans les semaines à venir. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC, Cris, ancien défenseur de l’OL (2004-2012), est lui convaincu qu’une telle opération serait bénéfique à la formation rhodanienne.

La suite après cette publicité

«Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL ? Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du monde l’année prochaine», a ainsi lancé Cris.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Real Madrid
Endrick
Cristiano Márques Gómes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
Cristiano Márques Gómes Cristiano Márques Gómes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier