Le déguisement effrayant d’Erling Haaland pour Halloween

Voilà une date que les footballeurs n’hésitent pas à cocher dans leur calendrier. En effet, chaque 31 octobre, les joueurs n’hésitent pas à se montrer sur les réseaux sociaux avec leur déguisement d’Halloween. Une date que ne loupe jamais Erling Haaland. Adepte aux déguisements, il se montre à chaque fois avec un déguisement différent à l’occasion de cette date particulière.

Auteur d’un excellent début de saison avec Manchester City avec 15 buts inscrits en 12 matches avec les Skyblues, le buteur norvégien s’est déguisé cette année en Joker. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le déguisement de l’antagoniste effrayant de Batman va très bien à la carrure du buteur de 25 ans. Fier de son déguisement, Haaland est même allé faire peur à des gens dans les rues de Manchester qui l’ont quand même reconnu.