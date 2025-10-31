OM : Bilal Nadir sort du silence après son malaise

La scène a inquiété tout le monde et on craignait le pire. Mercredi soir, lors de la rencontre entre l’OM et Angers, le jeune milieu marseillais Bilal Nadir s’est écroulé d’un coup sur la pelouse du stade Vélodrome. Et après de longues minutes avec les soigneurs, il a été évacué sur civière et transporté directement à l’hôpital. Sans aucune information à son sujet, on attendait donc le communiqué du club phocéen.

Ce jeudi, Marseille a tenu à rassurer expliquant que le joueur allait bien et que les examens étaient rassurants. Ce vendredi, le joueur est aussi sorti du silence à travers une story Instagram pour rassurer les supporters. «Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous rassurer concernant mon état de santé qui est stable. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages, votre soutien. Je suis hors de danger et je me porte mieux, al hamdoullillah (Dieu soit loué).»