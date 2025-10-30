OM : Matt O’Riley encense Robinio Vaz

L’Olympique de Marseille a concédé un nul face à Angers (2-2) lors de la 10e journée de Ligue 1. Malgré un doublé de Robinio Vaz, les Marseillais ont livré une première période indigeste avant d’être rejoints dans le temps additionnel. Un résultat qui laisse un goût amer alors que l’OM pouvait prendre la tête du championnat. Interrogé après la rencontre, Matt O’Riley a tenu à saluer la performance de son coéquipier : « il a été excellent. Il est très bon en ce moment, surtout quand il entre en jeu. On a besoin de cette énergie dans la deuxième partie du match. En première période, on manquait un peu de tout. Avoir un joueur comme lui, qui presse et donne tout pour l’équipe, c’est très important. »

Et dans le vestiaire, le ton est vite monté. « Le coach nous a dit qu’on devait faire mieux, notamment en première période. Le football, c’est un jeu de moments, et on doit rester concentrés à chaque instant. On représente un club avec une grande histoire et des supporters passionnés. C’est une responsabilité importante, et on doit la prendre au sérieux à chaque match », a conclu le milieu marseillais.