Rennes : Habib Beye évoque les cas Blas et Fofana

Les absences de Ludovic Blas et de Seko Fofana face à Toulouse ont fait beaucoup parler. Interrogé une fois encore en conférence de presse d’avant match Rennes-Strasbourg sur ce sujet, le technicien sénégalais de 48 ans a assuré que les compteurs avaient été remis à zéro depuis ce jeudi et que les deux cadres du vestiaire rennais avaient toutes leurs chances de figurer dans le groupe rennais pour la rencontre prévue ce dimanche à 15h.

«Il n’y a pas à les 'réintégrer’, puisqu’ils ont continué de s’entraîner avec le groupe, ils n’étaient justes pas là pour le match contre Toulouse et j’ai expliqué pourquoi. Là ils étaient présents à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné, il y a encore la séance de demain où il faudra être compétitif et le plus investi possible, et on prendra des décisions à ce moment-là. Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain j’estime que je dois faire des choix. Les 20 joueurs qui étaient là à Toulouse étaient les plus performants. Mais dès le lendemain c’était rouvert à la compétition, et jusqu’à demain on verra qui sera le plus compétitif pour jouer face à Strasbourg, un match qui sera très difficile. Il faudra être à 200% dans l’engagement et montrer de la personnalité comme à Toulouse», a expliqué l’ancien coach du Red Star ce vendredi. Pour rappel, l’international ivoirien de 30 ans a disputé 9 matches (sur 10 possibles) pour un but cette saison et a été élu meilleur joueur du Stade Rennais du mois d’août par les supporters Rouge et Noir. Quant à Ludovic Blas, le milieu offensif de 27 ans a disputé 8 matches pour deux buts et une passe décisive.