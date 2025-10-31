Liga : Getafe bat Girona et grimpe provisoirement à la 6e place

Ce vendredi, la 11e journée de Liga s’ouvrait avec la rencontre entre Getafe et Girona. En proie au doute et lanterne rouge au classement, le club catalan s’est encore incliné en terres catalanes. Totalement amorphe malgré quelques fulgurances d’Azzedine Ounahi, Girona a encaissé l’ouverture du score sur un but de Mario Martin à la 72e minute de jeu.

En fin de rencontre, le match s’est emballé. En se découvrant pour aller égaliser, les visiteurs ont encaissé un deuxième but signé Borja Mayoral (2-0, 86e). Dans le temps additionnel, Christian Stuani a sauvé l’honneur des siens avec un but sur pénalty (2-1, 90+4e). Avec cette victoire, Getafe grimpe à la 6e place. De son côté, Girona reste dernier.