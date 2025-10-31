Mathieu Valbuena a tranché entre l’OM et l’OL

Dans les colonnes de L’Équipe, Mathieu Valbuena, aujourd’hui âgé de 41 ans et toujours en activité avec l’équipe B de l’Olympiakos, est revenu avec émotion sur son passage à Marseille, où il a disputé 331 matchs entre 2006 et 2014. « Si tu me demandes mon club de cœur, c’est Marseille. Ces fans m’ont tout donné. Ce sont eux qui m’ont fait devenir le mec parfois un peu insolent, un peu caractériel, le mec insouciant », a confié l’ancien milieu offensif de l’OM. Malgré des épisodes houleux, comme son retour au Vélodrome avec Lyon, Valbuena affirme ne garder « aucun mauvais souvenir » de son aventure marseillaise : « c’est fini tout ça ! J’ai même été voir certains groupes de supporters dans leurs locaux. L’OM, c’est un club mythique, un club qui a une histoire, un club où il est dur d’y signer ».

La suite après cette publicité

L’ancien international tricolore n’oublie pas non plus son passage à l’Olympique Lyonnais entre 2015 et 2017, mais c’est en Grèce qu’il a trouvé une seconde maison. « L’amour que j’avais pour Marseille, je l’ai pour l’Olympiakos », assure-t-il. Arrivé en 2019 à 35 ans, il a depuis conquis les supporters grecs par son implication et sa passion intacte. « Ils disent ici que j’ai la passion d’un débutant. C’est pour ça qu’ils me donnent énormément d’amour. » Valbuena continue de vivre le football avec la même intensité qu’à ses débuts sur la Canebière.