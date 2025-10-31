Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue 1

Mathieu Valbuena a tranché entre l’OM et l’OL

Par Allan Brevi
1 min.
Mathieu Valbuena, lors d'un Classique au Parc des Princes en octobre 2012 @Maxppp

Dans les colonnes de L’Équipe, Mathieu Valbuena, aujourd’hui âgé de 41 ans et toujours en activité avec l’équipe B de l’Olympiakos, est revenu avec émotion sur son passage à Marseille, où il a disputé 331 matchs entre 2006 et 2014. « Si tu me demandes mon club de cœur, c’est Marseille. Ces fans m’ont tout donné. Ce sont eux qui m’ont fait devenir le mec parfois un peu insolent, un peu caractériel, le mec insouciant », a confié l’ancien milieu offensif de l’OM. Malgré des épisodes houleux, comme son retour au Vélodrome avec Lyon, Valbuena affirme ne garder « aucun mauvais souvenir » de son aventure marseillaise : « c’est fini tout ça ! J’ai même été voir certains groupes de supporters dans leurs locaux. L’OM, c’est un club mythique, un club qui a une histoire, un club où il est dur d’y signer ».

La suite après cette publicité

L’ancien international tricolore n’oublie pas non plus son passage à l’Olympique Lyonnais entre 2015 et 2017, mais c’est en Grèce qu’il a trouvé une seconde maison. « L’amour que j’avais pour Marseille, je l’ai pour l’Olympiakos », assure-t-il. Arrivé en 2019 à 35 ans, il a depuis conquis les supporters grecs par son implication et sa passion intacte. « Ils disent ici que j’ai la passion d’un débutant. C’est pour ça qu’ils me donnent énormément d’amour. » Valbuena continue de vivre le football avec la même intensité qu’à ses débuts sur la Canebière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Marseille
Mathieu Valbuena

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Marseille Logo Marseille
Mathieu Valbuena Mathieu Valbuena
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier