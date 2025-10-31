Santos : Neymar refuse de revenir en Europe

Neymar (33 ans) avait tenté le pari de revenir se faire une santé au Brésil, dans son club formateur de Santos. Une mission périlleuse pour la star brésilienne qui peine à retrouver pleinement sa forme depuis le début de saison, avec seulement 6 buts et 3 passes décisives en 23 rencontres, et traîne encore une blessure à la cuisse depuis le mois de septembre. Et alors qu’il devrait faire son retour à la compétition dans les prochains jours, le Brésilien n’a qu’un objectif : disputer le Mondial 2026 avec la Seleçao.

«Il est probable que Neymar reste. Le projet ne s’étend pas sur six mois, il a toujours été concentré sur la Coupe du Monde, avec Santos et avec le Brésil. Nous évaluerons la situation financière et la forme du joueur», a récemment commenté Marcelo Teixeira, le président du club de São Paulo. Et d’après AS, Neymar ne devrait pas retourner en Europe, malgré des rumeurs vers la Serie A. Son entourage a décidé que la meilleure solution était de rester au Brésil pour préparer le Mondial. Neymar devrait donc prolonger pour la période allant de janvier 2026 à la Coupe du monde. Le rêve de l’ex-Parisien.