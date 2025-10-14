Neymar s’offre à plusieurs cadors au mercato hivernal
Désireux de faire son retour avec le Brésil en vue de la Coupe du monde 2026, Neymar est prêt à revenir en Europe. Son entourage lui cherche une porte de sortie pour ce mercato hivernal.
Après son expérience manquée du côté de l’Arabie saoudite, Neymar (33 ans) avait tenté le pari de revenir se faire une santé dans son club formateur en 2025. Une mission périlleuse pour la star brésilienne qui peine à retrouver pleinement sa forme depuis le début de saison, avec seulement 6 buts et 3 passes décisives en 23 rencontres, et traîne encore une blessure à la cuisse depuis le mois de septembre.
Alors qu’il sera libre à compter du 31 décembre, la situation de l’attaquant brésilien pourrait rapidement évoluer puisqu’il pourra s’engager sans indemnité de transfert. Son entourage serait déjà à l’œuvre pour sonder le marché européen à l’approche de la fenêtre hivernale, avec en ligne de mire la Coupe du Monde. L’ex-Parisien n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis près de deux ans, mais Carlo Ancelotti a récemment ouvert la porte de l’équipe nationale : «quand il est en bonne forme, il a la qualité pour jouer non seulement pour l’équipe nationale, mais pour n’importe quelle équipe du monde».
L’entourage de Neymar se rapproche de l’Italie
D’après Fabrizio Romano, son clan serait déjà à l’œuvre pour sonder le marché européen à l’approche de la fenêtre hivernale, avec l’objectif de réintégrer la Seleção rapidement. L’Inter Milan avait déjà été approché autour d’une offre lors du dernier mercato estival, mais la proposition a été déclinée en raison des coûts et des doutes sur la condition physique du joueur. Tout comme le Napoli, mais l’entourage de Neymar est prêt à revenir à la charge pour cet hiver.
En effet, la relation entre Pini Zahavi, l’agent du joueur, et les deux clubs italiens est très bonne, et d’après Sportmediaset l’idée de faire venir Neymar est toujours d’actualité. Pas forcément pour l’Inter Milan ou le Napoli, mais pour aussi d’autres équipes à la recherche d’un joueur offensif de son calibre. L’entourage du joueur travaille activement sur cette possibilité en prévision du mercato hivernal, afin d’attirer l’œil de Carlo Ancelotti pour l’emmener aux États-Unis.
