Inter : les confessions amères de Mkhitaryan sur le PSG

Le 31 mai dernier, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Largement supérieurs, les Parisiens se sont imposés sur le plus grand écart de l’histoire des finales de Ligue des Champions (5-0). Un souvenir douloureux pour les Nerazzurri et Henrikh Mkhitaryan qui a perdu deux finales de C1 lors de son passage en Lombardie.

La suite après cette publicité

Interrogé, le milieu international arménien de 36 ans est revenu sur ses deux épisodes gênants : «à Istanbul, nous avons joué comme si nous aurions dû perdre 3-0, car ils étaient trop forts. Mais nous avons montré à tout le monde que nous pouvions rivaliser à armes égales. À Munich, en revanche, nous nous sommes peut-être brûlés, car après avoir joué contre le Bayern et Barcelone – après quatre excellents matchs – nous pensions pouvoir aussi gagner contre le PSG.»