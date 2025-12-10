LdC : l’Inter Milan furieux après le penalty accordé à Liverpool

Furieux après la victoire arrachée de Liverpool au stade Giuseppe-Meazza en Ligue des Champions ce mardi soir, les joueurs de l’Inter Milan ont vivement critiqué l’arbitrage. Le penalty transformé par Szoboszlai, accordé suite à une légère faute de Bastoni sur Florian Wirtz et validé par la VAR, a provoqué la colère de Henrikh Mkhitaryan et de Piotr Zieliński. « Quel penalty incroyable ! Si seulement ils sifflaient des fautes comme ça… » s’est exclamé Mkhitaryan, ajoutant : « c’est dur de perdre un match comme ça, et en plus, on ne peut pas expliquer un penalty pareil. Il faut travailler plus dur, se tourner vers l’avenir et essayer de renverser la situation. » Zieliński, lui, renchérissait : « malheureusement, si ces fautes sont sifflées, on ne verra bientôt plus que des penalties… »

La suite après cette publicité

Même Virgil van Dijk a exprimé ses doutes après la rencontre : « l’arbitre a sifflé », a commenté le Néerlandais avec un demi-sourire. « Disons simplement que je pense que le but qu’il nous a refusé aurait dû être validé… » La décision de l’arbitre allemand Felix Zwayer, confirmée après consultation de la VAR, a donc scellé la victoire des Reds dans un match assez fermé.