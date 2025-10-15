Rennes : trois clubs prêts à relancer le placardisé Glen Kamara

Lorsque le Stade Rennais met la main sur Glen Kamara durant l’été 2024, peu de gens doutent de la qualité de ce joueur précédé d’une solide réputation et qui a fait les beaux jours des Glasgow Rangers durant 5 saisons totalisant quasiment 200 matches pros avec le club écossais. Mais c’est durant sa saison pleine réalisée à Leeds United en 2023-24 (42 matches - 4 passes décisives) que Frederic Massara, éphémère directeur sportif du club breton, décide de jeter son dévolu sur ce milieu de terrain polyvalent international finlandais pour la somme rondelette de 10 M€.

Et les supporters du club anglais sont d’ailleurs tristes lorsque son départ pour les Rouge et Noir est annoncé. Ces derniers ont apprécié sa combativité, son apport aussi bien défensif qu’offensif au milieu de terrain, sa solidité en un contre un et dans les airs sans oublier sa capacité à exercer un pressing ou à réaliser un marquage à la culotte. Tous les espoirs sont donc permis pour voir l’international finlandais briller au Roazhon Park.

La greffe n’a pas pris avec le Stade Rennais…

Malheureusement au sein d’une équipe moribonde, déséquilibrée et dirigée par un Julian Stéphan déjà en difficulté dès l’entame de la saison, Kamara va errer comme une âme en peine, incapable de s’imposer ou de faire la différence. Six mois après son arrivée en Bretagne et après seulement 13 apparitions (1 passe décisive), il fait partie de la charrette rennaise du mercato d’hiver 2025 et file en prêt du côté d’Al Shabab. En Arabie Saoudite, le natif de Tampere retrouve des couleurs et un statut de titulaire indiscutable.

Pas suffisant pour que le club saoudien ne décide de l’acheter. Glen Kamara revient donc à Rennes l’été dernier. Mais les dés sont pipés, Habib Beye a fait ses choix et le finlandais n’entre clairement pas dedans. Écarté comme de nombreux joueurs estampillés "Frederic Massara", Kamara ne trouve pas de sortie malgré quelques contacts en fin de mercato. S’il fait son retour dans le groupe dès le mois de septembre, notamment face à l’OL et à Nantes, il ne dispute pas la moindre minute avec les Rouge et Noir.

Nice et deux clubs de Championship sur les rangs

Après des discussions avec Habib Beye et Loic Désiré, il est convenu que le n°4 du Stade Rennais doit se trouver une porte de sortie pour le mercato hivernal. L’OGC Nice, mis au courant de la situation précaire de l’intéressé, a fait une approche pour le recruter en tant que joker sans que cela n’aille vraiment très loin selon nos informations.

Pour cet hiver, Glen Kamara (29 ans) ne laisse pas indifférent. Nice (12e de Ligue 1) pourrait revenir à l’assaut en janvier, de même que 2 clubs de Championship à savoir Ipswich (9e du championnat) et Leicester City (3e du championnat). De son côté, Rennes espère récupérer autour de 3 M€, mais sait qu’il devra faire des efforts, que ce soit dans l’indemnité de transfert demandée, ou dans le fait d’accepter un prêt avec option d’achat. D’ici là, l’ancien des Rangers sous contrat jusqu’en juin 2028, qui ne lâche rien au quotidien, ambitionne de gratter un peu de temps de jeu d’ici la fin de l’année lui qui n’a plus joué depuis le mois de septembre et un match de qualification pour la Coupe du Monde Pologne-Finlande…