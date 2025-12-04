Nice : la sortie de Fabrice Bocquet sur l’avenir de Moffi et Boga

Agressés par des supporters, dimanche soir, alors que l’avenir de Franck Haise comme entraîneur demeure flou, Terem Moffi et Jérémie Boga vont-ils poursuivre l’aventure sous le maillot de l’OGC Nice ? Interrogé à ce sujet, le président azuréen, Fabrice Bocquet, n’a pas pu l’assurer.

«La vérité, c’est que je n’en ai aucune idée. On fera le point après leur arrêt de travail. Ils sont très impactés. Le territoire n’est pas très satisfait de certains comportements. Mais mon soutien va auprès d’eux. On verra comment ça évolue», a indiqué le dirigeant dans l’After Foot.