MU : une ancienne légende dézingue Marcus Rashford pour son comportement

L’ancienne légende des Red Devils, Roy Keane, habitué aux déclarations fortes, a adressé un message clair à Marcus Rashford concernant son rôle à Manchester United : « vers la fin de son passage à United, il y a eu des problèmes évidents. Il était en partie responsable du problème de l’environnement, surtout l’un des joueurs les plus expérimentés de United. Il aurait dû établir la norme et montrer aux nouveaux joueurs du club ce que c’est que d’être un joueur de Manchester United. Mais c’est bien connu. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il a maintenant cette chance avec l’Angleterre et qu’il la mérite. » Keane a reconnu le talent de l’attaquant et ajouté : « son talent ne fait aucun doute, il est évidemment fantastique. Mais ce qui aurait frustré les supporters, c’est son langage corporel : il ne court pas assez fort et ne presse pas assez fort. »

De son côté, Rashford a expliqué ses difficultés à United : « la régularité est un facteur essentiel. J’ai l’impression d’évoluer dans un environnement instable depuis très longtemps, ce qui rend la régularité encore plus difficile. » Thomas Tuchel, son entraîneur actuel avec l’Angleterre, a lui, souligné que l’attaquant n’avait besoin que de « cohérence » pour devenir un joueur de classe mondiale. De son côté, Keane a fini par déclarer : « si vous faites partie de l’environnement et que vous causez des problèmes au club en étant en retard et en n’étant pas un joueur de haut niveau, alors vous contribuez au problème. Il doit mûrir un peu. Il a 27 ans, il a donc tout son temps et je ne lui reproche pas une autre chance. » Le message est passé, mais Rashford, qui impressionne en Espagne, au Barça, ne devrait pas s’en soucier.