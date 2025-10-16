Peter Schmeichel allume Manchester United pour avoir laissé partir Rasmus Højlund

Parti cet été de Manchester United après deux saisons mitigées avec les Red Devils, Rasmus Højlund (22 ans) a été prêté avec obligation d’achat sous conditions au Napoli. Décevant au sein du club anglais où il a marqué 26 buts et délivré 6 passes décisives en 95 matches, le buteur danois est en train de revivre au sein du club italien. Après seulement 6 matches, il a marqué à 4 reprises avec les Partenopei. Pour autant, l’ancienne gloire de Manchester United Peter Schmeichel estime que les Red Devils ont fait le mauvais choix en le laissant partir, car il n’était pas dans les bonnes conditions pour s’épanouir.

«À United, il y a beaucoup de personnes qui décident des recrutements : un entraîneur, un directeur sportif, un directeur technique et un directeur du recrutement. Mais Sesko, par exemple, était un peu étrange à mon avis, car nous avions Hojlund qui n’avait pas reçu assez de ballons depuis deux ans. Regardez ce qu’il fait à Naples, avec De Bruyne et McTominay : il marque des buts. Je le dis depuis deux ans et demi, Hojlund est un attaquant qui marque 25 buts par an, mais il a besoin d’être servi. Cunha et Mbuemo l’auraient fait, mais ils ont dépensé 70 millions de livres sterling pour Sesko, alors qu’il nous manque un milieu de terrain et que nous avons des problèmes dans les buts. Cette année, nous avons encaissé 9 buts à cause d’erreurs du gardien. Quand je jouais, ou quand Van der Sar ou De Gea étaient là, nous gagnions 10 points par saison» a-t-il déclaré dans le podcast Sacked in the Morning de la BBC.