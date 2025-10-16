Menu Rechercher
Zinedine Zidane a choqué toute la Juventus

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Zinédine Zidane. @Maxppp

Entre 1992 et 1998, Moreno Torricelli a fièrement porté les couleurs de la Juventus. Là-bas, il y a croisé la route de plusieurs légendes, à l’image d’Alessandro Del Piero dont il était proche. C’est ce qu’il a expliqué lors d’une interview relayée par Marca. « Alex et moi partagions des dîners, des rires et des confidences.»

Celui qui exerce à présent le métier de menuisier a aussi évoqué sa première rencontre avec un certain Zinedine Zidane. Comme le reste de ses coéquipiers bianconeri, il a été choqué par le Français. « Lors du premier entraînement, il a fait quelques dribbles, et on s’est tous regardés comme pour dire : "de quelle planète vient ce type ?"» ZZ a fait son effet dès son arrivée dans le Piémont, où toute la Juve a été impressionnée par son talent fou. Certains rêvent d’ailleurs de le voir revenir pour diriger l’équipe italienne.

Pub. le - MAJ le
