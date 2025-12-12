Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : Luis Enrique pas inquiet pour Marquinhos

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Metz PSG
betclic
1 9.25 N 6.25 2 1.24 Bonus 100€

Sorti sur blessure contre l’Athletic (0-0), Marquinhos est touché à la hanche droite et absent pour le déplacement à Metz. Mais en conférence de presse, Luis Enrique a fait savoir qu’il ne pensait pas que la blessure de son capitaine soit grave, notamment en vue de la finale de la Coupe Intercontinentale.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas. Si vous voulez, je peux mettre le docteur lors de la prochaine conférence de presse. De ce que j’ai vu et vu ce qu’il a dit, il n’y a pas de choses mauvaises, mais je ne sais pas s’il sera disponible pour la Coupe Intercontinentale. » Patience.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marquinhos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier