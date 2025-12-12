PSG : Luis Enrique pas inquiet pour Marquinhos

Sorti sur blessure contre l’Athletic (0-0), Marquinhos est touché à la hanche droite et absent pour le déplacement à Metz. Mais en conférence de presse, Luis Enrique a fait savoir qu’il ne pensait pas que la blessure de son capitaine soit grave, notamment en vue de la finale de la Coupe Intercontinentale.

« Je ne sais pas. Si vous voulez, je peux mettre le docteur lors de la prochaine conférence de presse. De ce que j’ai vu et vu ce qu’il a dit, il n’y a pas de choses mauvaises, mais je ne sais pas s’il sera disponible pour la Coupe Intercontinentale. » Patience.