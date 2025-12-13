LOSC : Alexsandro bientôt de retour à l’entraînement

Absent depuis la mi-septembre en raison d’une blessure au quadriceps droit, Alexsandro se rapproche d’un retour à la compétition avec le LOSC. Le défenseur brésilien de 26 ans, qui avait écarté l’option chirurgicale pour suivre un protocole spécifique à la clinique Aspetar au Qatar, pourrait reprendre l’entraînement au domaine de Luchin dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

« Normalement, il est prévu qu’Alex reprenne l’entraînement avec nous en début de semaine prochaine. On verra comment ça évolue après sa reprise collective. C’est une très bonne nouvelle pour nous, pour lui. Il a aussi le moral, ce qui est aussi une bonne nouvelle. », a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse ce samedi, la veille du déplacement à Auxerre en Ligue 1. Un renfort bienvenu pour Lille, alors que le club nordiste devra composer sans Aïssa Mandi et Chancel Mbemba, retenus avec leurs sélections respectives pour la Coupe d’Afrique des nations.