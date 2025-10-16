LFP : ça a chauffé entre les clubs et Nicolas de Tavernost

Les bons débuts de Ligue 1+ semblent déjà loin. Preuve en est avec ce conseil d’administration de la LFP qui ne s’est pas déroulé comme prévu ce jeudi, révèle L’Equipe. Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, filiale de la ligue donc, n’a pas aimé les critiques formulées à son encontre par Olivier Létang notamment, suivi par Loïc Féry. Ensemble, les présidents du LOSC et de Lorient ont demandé à l’ancien patron de M6 plus de transparences dans sa gestion. «Cela a été chaud, Nicolas s’est senti attaqué mais les demandes étaient justifiées», confirme un acteur de la réunion au quotidien sportif, alors même qu’au sein de LFP Media on estime donner suffisamment d’informations au conseil d’administration de la ligue. Le ton est monté alors que les participants échangeaient sur le budget de fonctionnement de Ligue 1+ (36,5 M€), et notamment les 14 M€ concentrés sur le marketing. La moitié de cette somme a déjà été dépensée. Létang a souhaité savoir si l’autre moitié serait elle aussi engagée d’ici la fin de saison ou si une partie pourrait être reversée aux clubs. De Tavernost n’a pas apprécié, rétorquant que le budget avait déjà été validé et qu’il ne savait «pas faire avec moins». Il a également conclu, menaçant qu’en cas de désaccord, il aurait à prendre ses responsabilités, sous-entendant son départ.

La suite après cette publicité

«Nicolas oublie qu’il n’est plus le patron comme à M6, il n’est que directeur général il a donc des comptes à rendre au conseil d’administration. Même si on reconnaît tous le bon lancement et la qualité de la chaîne, dans les entreprises il y a des reportings mensuels, pas à la Ligue», confie un président de club. Aussi, le CA de la LFP a regretté que le versement d’une prime de 1000 euros versée aux salariés de la LFP et de LFP Media pour le lancement dans une certaine urgence de Ligue 1+ n’a pas été soumise à son accord. Celle-ci avait été accordée par Vincent Labrune alors que les différentes équipes ont dû annuler une partie de leurs congés en plein été. Pour le CA, c’est la preuve d’un manque de transparence. Après cette réunion houleuse et tendue, tout est rentré dans l’ordre mais cet épisode n’est pas sans rappeler celui sur la diffusion des matchs de l’équipe de France Espoirs. Autre sujet soumis à quelques crispations.