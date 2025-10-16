Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique laisse planer le doute sur Marquinhos et Désiré Doué

Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta
Présent en conférence de presse avant de défier Strasbourg, troisième du classement, Luis Enrique a évoqué les blessures au sein de l’effectif parisien. Si Marquinhos et Désiré Doué ne figurent plus sur le point médical du club de la capitale, le technicien espagnol s’est voulu méfiant.

«Je ne sais pas. On va faire le premier et le dernier entraînement de la semaine aujourd’hui, il faut parler avec les joueurs pour parler de leur feeling. Il y a toujours des surprises après une trêve internationale. Il faut attendre quand arrivent les joueurs et voir comment ils vont. Il y a différentes situations personnelles qu’il faut analyser de manière individuelle».

