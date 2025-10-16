PSG : Luis Enrique laisse planer le doute sur Marquinhos et Désiré Doué

Présent en conférence de presse avant de défier Strasbourg, troisième du classement, Luis Enrique a évoqué les blessures au sein de l’effectif parisien. Si Marquinhos et Désiré Doué ne figurent plus sur le point médical du club de la capitale, le technicien espagnol s’est voulu méfiant.

La suite après cette publicité

«Je ne sais pas. On va faire le premier et le dernier entraînement de la semaine aujourd’hui, il faut parler avec les joueurs pour parler de leur feeling. Il y a toujours des surprises après une trêve internationale. Il faut attendre quand arrivent les joueurs et voir comment ils vont. Il y a différentes situations personnelles qu’il faut analyser de manière individuelle».