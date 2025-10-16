Jordan Pickford rempile à Everton

Jordan Pickford terminera-t-il sa carrière à Everton? Ça semble en prendre le chemin puisque le gardien de 31 ans a prolongé son contrat avec les Toffees jusqu’en 2029, soit deux années de plus. «Je suis aux anges et cela me donne l’opportunité de construire un héritage pour moi-même ici, d’avancer et de construire ce club là où nous voulons qu’il soit» a réagi le portier.

La suite après cette publicité

Arrivé de Sunderland en 2017 pour 28 M€, le gardien a tout connu avec Everton, le bas du classement comme la coupe d’Europe. Il est aussi titulaire avec l’équipe nationale (80 sélections) avec qui il a atteint par deux fois la finale de l’Euro (2020 et 2024). L’Anglais sera à nouveau de la partie pour la Coupe du Monde, sans doute dans le onze de départ malgré l’arrivée d’une forte concurrence à son poste incarnée par James Trafford.