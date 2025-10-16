Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel Premier League

Jordan Pickford rempile à Everton

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jordan Pickford avec Everton @Maxppp

Jordan Pickford terminera-t-il sa carrière à Everton? Ça semble en prendre le chemin puisque le gardien de 31 ans a prolongé son contrat avec les Toffees jusqu’en 2029, soit deux années de plus. «Je suis aux anges et cela me donne l’opportunité de construire un héritage pour moi-même ici, d’avancer et de construire ce club là où nous voulons qu’il soit» a réagi le portier.

La suite après cette publicité
Everton
Jordan Pickford has signed a new four-year deal, keeping him at Everton until the end of June 2029.

Get the rave on, @JPickford1! 💙
Voir sur X

Arrivé de Sunderland en 2017 pour 28 M€, le gardien a tout connu avec Everton, le bas du classement comme la coupe d’Europe. Il est aussi titulaire avec l’équipe nationale (80 sélections) avec qui il a atteint par deux fois la finale de l’Euro (2020 et 2024). L’Anglais sera à nouveau de la partie pour la Coupe du Monde, sans doute dans le onze de départ malgré l’arrivée d’une forte concurrence à son poste incarnée par James Trafford.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Jordan Pickford

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Jordan Pickford Jordan Pickford
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier