Chelsea : coup dur pour Benoît Badiashile

C’est l’hécatombe à Chelsea. Le club londonien va devoir se passer des services de Cole Palmer durant les six prochaines semaines, mais pas seulement. Benoît Badiashile sera éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année.

«Malheureusement, Benoît sera absent jusqu’en décembre. Il souffre d’un problème musculaire. Il était fantastique, il a montré tout son talent, il a montré à quel point nous avons besoin de lui et nous allons l’attendre», a déclaré son entraîneur Enzo Maresca ce vendredi en conférence de presse. Décidément, les Blues ne sont pas vernis.