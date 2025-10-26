Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

PL : Arsenal prend le large, Bournemouth grimpe à la deuxième place, City battu par Aston Villa

Par Chemssdine Belgacem
2 min.
eze @Maxppp
terminé - 15:00 Arsenal 1 Crystal Palace 0
terminé - 15:00 Aston Villa 1 Man City 0
terminé - 15:00 Wolverhampton 2 Burnley 3
terminé - 15:00 Bournemouth 2 Nottingham 0

Ce dimanche, le multiplex de 15h en Premier League allait nous donner de nombreux enseignements dans le haut du classement. Avec la réception de Crystal Palace, Arsenal devait consolider sa première place face à une équipe qui a posé beaucoup de problèmes aux gros cette saison. Dans un premier temps, les Gunners n’ont rien montré. A l’image d’un Bukayo Saka amorphe, les Londoniens ont ronronné et ne se sont pas procurés beaucoup d’occasions. En face, Palace n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans un premier acte très mou. Finalement, le seul éclair a permis à Arsenal de prendre les devants. Après un coup-franc mal repoussé, Eze a surgi pour ouvrir le score face à son ancienne équipe (1-0, 39e). En seconde période, le score n’a pas évolué à cause d’un Crystal Palace absolument indigne ce dimanche. Avec ce succès, Arsenal prend quatre points d’avance sur son nouveau dauphin, Bournemouth. Dans la lignée d’un exercice précédent encourageant, les Cherries performent cette saison. Avec la réception d’un Nottingham Forest malade, Bournemouth n’a pas tremblé et est reparti avec la victoire.

La suite après cette publicité

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 22 9 +13 7 1 1 16 3
2 Logo Bournemouth Bournemouth 18 9 +5 5 3 1 16 11
3 Logo Sunderland Sunderland 17 9 +4 5 2 2 11 7
4 Logo Man City Man City 16 9 +10 5 1 3 17 7
5 Logo Man United Man United 16 9 +1 5 1 3 15 14
6 Logo Liverpool Liverpool 15 9 +2 5 0 4 16 14
7 Logo Aston Villa Aston Villa 15 9 +1 4 3 2 9 8
8 Logo Tottenham Tottenham 14 8 +7 4 2 2 14 7
Voir le classement complet

L’ouverture du score est venue d’un corner direct de Marcus Tavernier après une lecture de la trajectoire minable de Mats Selz. Dans la foulée, Eli Junior Kroupi, en forme ces derniers temps, a trompé l’ancien portier de Strasbourg d’une superbe frappe croisée aux 25 mètres. Ainsi, Bournemouth est deuxième de Premier League, car Manchester City a encore perdu. En déplacement à Aston Villa, les hommes de Pep Guardiola ont encaissé le premier but sur une frappe vicieuse de Matty Cash (1-0, 19e). Le technicien espagnol de City s’est encore illustré avec une gestion désastreuse de Rayan Cherki, entré en jeu seulement quinze minutes ce dimanche. Une entrée qui a changé l’allant offensif de son équipe, privée du but de l’égalisation d’Erling Haaland en fin de match (90e). City reste troisième. Dans la dernière rencontre de l’après-midi, Wolverhampton, lanterne rouge, a bien réagi après un doublé de Zian Flemming pour Burnley. Les Wolves ont arraché le nul à la pause mais cela n’a pas suffi : en fin de match, Lyle Foster a donné la victoire à Burnley sur un service d’Hannibal Mejbri (2-3, 90+5e).

Les résultats de 15h :

  • Arsenal 1-0 Crystal Palace : Eze (39e)
  • Wolverhampton 2-3 Burnley : Larsen (42e), Munetsi (45+4e) / Flemming (14e, 30e), Foster (90+5e)
  • Aston Villa 1-0 Manchester City : Cash (19e)
  • Bournemouth 2-0 Nottingham Forest : Tavernier (25e), Kroupi (40e)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Bournemouth
Aston Villa
Nottingham
Man City
Burnley
Wolverhampton
Crystal Palace
Arsenal

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Aston Villa Logo Aston Villa
Nottingham Logo Nottingham Forest
Man City Logo Manchester City FC
Burnley Logo Burnley
Wolverhampton Logo Wolverhampton
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier