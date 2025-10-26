PL : Arsenal prend le large, Bournemouth grimpe à la deuxième place, City battu par Aston Villa

Ce dimanche, le multiplex de 15h en Premier League allait nous donner de nombreux enseignements dans le haut du classement. Avec la réception de Crystal Palace, Arsenal devait consolider sa première place face à une équipe qui a posé beaucoup de problèmes aux gros cette saison. Dans un premier temps, les Gunners n’ont rien montré. A l’image d’un Bukayo Saka amorphe, les Londoniens ont ronronné et ne se sont pas procurés beaucoup d’occasions. En face, Palace n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans un premier acte très mou. Finalement, le seul éclair a permis à Arsenal de prendre les devants. Après un coup-franc mal repoussé, Eze a surgi pour ouvrir le score face à son ancienne équipe (1-0, 39e). En seconde période, le score n’a pas évolué à cause d’un Crystal Palace absolument indigne ce dimanche. Avec ce succès, Arsenal prend quatre points d’avance sur son nouveau dauphin, Bournemouth. Dans la lignée d’un exercice précédent encourageant, les Cherries performent cette saison. Avec la réception d’un Nottingham Forest malade, Bournemouth n’a pas tremblé et est reparti avec la victoire.

L’ouverture du score est venue d’un corner direct de Marcus Tavernier après une lecture de la trajectoire minable de Mats Selz. Dans la foulée, Eli Junior Kroupi, en forme ces derniers temps, a trompé l’ancien portier de Strasbourg d’une superbe frappe croisée aux 25 mètres. Ainsi, Bournemouth est deuxième de Premier League, car Manchester City a encore perdu. En déplacement à Aston Villa, les hommes de Pep Guardiola ont encaissé le premier but sur une frappe vicieuse de Matty Cash (1-0, 19e). Le technicien espagnol de City s’est encore illustré avec une gestion désastreuse de Rayan Cherki, entré en jeu seulement quinze minutes ce dimanche. Une entrée qui a changé l’allant offensif de son équipe, privée du but de l’égalisation d’Erling Haaland en fin de match (90e). City reste troisième. Dans la dernière rencontre de l’après-midi, Wolverhampton, lanterne rouge, a bien réagi après un doublé de Zian Flemming pour Burnley. Les Wolves ont arraché le nul à la pause mais cela n’a pas suffi : en fin de match, Lyle Foster a donné la victoire à Burnley sur un service d’Hannibal Mejbri (2-3, 90+5e).

Les résultats de 15h :