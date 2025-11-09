La technique improbable de Sunderland pour empêcher les longues touches d’Arsenal
Sunderland et Arsenal se sont livrés un match spectaculaire samedi en Premier League, conclu sur un score de 2-2 grâce à un but de Brian Brobbey à la 94e minute pour les Black Cats. Conscients du danger représenté par les longues remises en jeu du milieu anglais Declan Rice, les dirigeants du club du Nord-Est ont imaginé une stratégie originale pour limiter cette arme redoutable d’Arsenal. Le staff du Stadium of Light a en effet rapproché les panneaux publicitaires de plus de deux mètres du bord du terrain afin d’empêcher Rice de prendre de l’élan lors des touches.
Une idée malicieuse qui a globalement porté ses fruits puisque les deux buts des Gunners sont venus dans le jeu, et non sur des touches longues. Régis Le Bris, l’entraîneur de Sunderland, a expliqué cette décision avec humour. « Oui, nous avons essayé de trouver le moindre petit détail pour gagner le match, car ils sont très forts sur les phases arrêtées. Peut-être que c’est le vent qui a déplacé les panneaux », a plaisanté le Français en conférence de presse.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer