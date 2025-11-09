Menu Rechercher
Premier League

La technique improbable de Sunderland pour empêcher les longues touches d’Arsenal

Par André Martins
1 min.
Régis Le Bris, l'entraineur de Sunderland @Maxppp
Sunderland 2-2 Arsenal

Sunderland et Arsenal se sont livrés un match spectaculaire samedi en Premier League, conclu sur un score de 2-2 grâce à un but de Brian Brobbey à la 94e minute pour les Black Cats. Conscients du danger représenté par les longues remises en jeu du milieu anglais Declan Rice, les dirigeants du club du Nord-Est ont imaginé une stratégie originale pour limiter cette arme redoutable d’Arsenal. Le staff du Stadium of Light a en effet rapproché les panneaux publicitaires de plus de deux mètres du bord du terrain afin d’empêcher Rice de prendre de l’élan lors des touches.

DailyAFC
🚨 Sunderland have moved the advertisement hoardings forward at the Stadium of Light, to counter Arsenal’s long throws. 📐
Une idée malicieuse qui a globalement porté ses fruits puisque les deux buts des Gunners sont venus dans le jeu, et non sur des touches longues. Régis Le Bris, l’entraîneur de Sunderland, a expliqué cette décision avec humour. « Oui, nous avons essayé de trouver le moindre petit détail pour gagner le match, car ils sont très forts sur les phases arrêtées. Peut-être que c’est le vent qui a déplacé les panneaux », a plaisanté le Français en conférence de presse.

