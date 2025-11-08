PL : Arsenal accroché par Sunderland dans les ultimes instants

Alors que Tottenham et Manchester United ont loupé l’occasion de prendre la seconde place de Premier League, Sunderland (5e) avait l’occasion de se hisser à la place de dauphin, ce samedi à 18h30. Mais les hommes de Régis Le Bris avaient fort à faire puisqu’ils recevaient le leader, Arsenal, et sa défense imprenable (3 buts encaissés). Dans un City of Light acquis à la cause des Black Cats, il a fallu attendre la 36e minute et la frappe puissante de Daniel Ballard pour voir les locaux prendre le dessus au tableau d’affichage. Au terme du premier acte, Arsenal n’avait tiré au but qu’à deux reprises, sans que ces tentatives soient cadrées.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 26 11 +15 8 2 1 20 5 4 Sunderland 19 11 +4 5 4 2 14 10

En seconde période, Sunderland a perdu de sa superbe et a multiplié les erreurs techniques, à l’image de celle d’Enzo Le Fée, qui a conduit à l’égalisation des Gunners signée Bukayo Saka, après un enchaînement contrôle gauche-frappe du droit (54e, 1-1). Les assauts se sont ensuite multipliés sur la cage de Robin Roefs, avec notamment une reprise d’Eze (61e) et la barre suite à la tentative de Zubimendi (65e). Finalement, la lumière est venue d’un coup de canon en pleine lucarne de Leandro Trossard pour permettre à Arsenal de renverser le match (74e, 1-2). Sunderland a eu l’occasion de revenir dans la partie, après un super centre de Hume pour Renildo, mais l’ex-Lillois a raté son contrôle dans la surface (85e). Mais ce n’était que partie remise pour les Black Cats, revenus au score grâce à un superbe geste acrobatique de Brian Brobbey dans les dernières minutes du temps additionnel (90e+4, 2-2). Dans la foulée, Merino avait la balle de match après une remise de Calafiori, mais Ballard était là pour bloquer le ballon (90e+7). Arsenal, qui a longtemps cru décrocher une 9e victoire en PL cette saison, repart donc avec un point de Sunderland (2-2). Les Gunners ont provisoirement sept points d’avance sur Manchester City, deuxième, qui recevra Liverpool dimanche. Ils recevront Tottenham au retour de la trêve dans un North London Derby qui s’annonce électrique. Quant à Sunderland, ce match nul face au leader confirme encore une fois le très bon début de saison des coéquipiers de Nordi Mukiele. Le promu est 3e, avant la fin de cette 11e journée.