Aston Villa : Morgan Rogers va être récompensé avec un nouveau contrat

Aston Villa s’apprête à offrir un nouveau contrat à Morgan Rogers, près d’un an après son dernier deal signé en novembre 2024. Le jeune attaquant de 23 ans, désigné PFA Young Player of the Year la saison dernière, a été l’un des jeunes joueurs les plus dangereux d’Europe la saison dernière et a intégré l’équipe d’Angleterre sous Thomas Tuchel. Selon le Daily Mail, son nouveau contrat devrait porter son salaire à presque 114 000 euros par semaine, le rapprochant des plus gros revenus du club comme Emiliano Martinez et Youri Tielemans. Cette prolongation intervient alors que Rogers suscitait l’intérêt de Chelsea et Tottenham.

Arrivé à Villa pour 9,4 millions d’euros en janvier 2024, après avoir impressionné Unai Emery lors de la préparation à un match de FA Cup contre Middlesbrough, le milieu offensif de 23 ans s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du club. Auteur d’une saison remarquable, il a contribué au parcours jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions et reste un élément important pour l’équipe d’Angleterre en vue de la Coupe du Monde. Sa prolongation s’ajoute à celles de Matty Cash et John McGinn, renforçant un Villa qui commence à retrouver son meilleur niveau après un début de saison difficile.