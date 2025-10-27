Matty Cash prolonge à Aston Villa jusqu’en 2029

L’aventure continue pour Matty Cash à Birmingham. L’international polonais (4 sélections) vient de prolonger, ce lundi, son contrat à Aston Villa, jusqu’en 2029. Une annonce qui intervient au lendemain du succès des Villans contre Manchester City (1-0), en Premier League, grâce à un but du latéral droit de 28 ans, à l’occasion de son 193e match avec Villa.

« Aston Villa est ravi d’annoncer que Matty Cash a signé un nouveau contrat avec le club. Le défenseur a conclu un accord qui le maintiendra à Villa jusqu’en 2029. International polonais, qui a représenté son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022, Cash a rejoint Villa en septembre 2020 en provenance de Nottingham Forest, après avoir gravi les échelons de l’académie du City Ground. Proche des 200 apparitions sous le maillot claret et bleu, il a marqué des buts tant pour son club que pour son pays cette saison. Son but victorieux contre Manchester City hier était son quatrième de la campagne », communique Aston Villa.