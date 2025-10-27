Menu Rechercher
Le record impressionnant de deux joueurs de Brighton contre Manchester United

Par André Martins
1 min.
James Milner avec Brighton. @Maxppp
Man United 4-2 Brighton

Lors de la 9e journée du championnat anglais samedi, Manchester United s’est imposé 4-2 face à Brighton, mais la rencontre a également été marquée par un moment historique. Le jeune attaquant grec Charalampos Kostoulas, 18 ans, a inscrit son premier but sous les couleurs des Seagulls sur une passe décisive du vétéran James Milner.

OptaJoe
1 - This was also the first time in Premier League history a player provided an assist for a player who was born after they'd made their Premier League debut - Milner made his debut in November 2002 and had played 138 games by the time Kostoulas was born in May 2007. Unusual.
OptaJoe
21 - James Milner's assist for Charalampos Kostoulas yesterday saw the biggest gap in age between a player assisting a goal for a team-mate in Premier League history - Milner is 21 years and 146 days older than Kostoulas. Seniority.
Ce but a établi un record inédit dans l’histoire de la Premier League : celui du plus grand écart d’âge entre un passeur et un buteur, soit 21 ans et 146 jours. Mieux encore, c’est la première fois qu’un joueur offre une passe décisive à un coéquipier qui n’était pas encore né lors de ses débuts en PL. Milner avait en effet joué son premier match avec Leeds en novembre 2002, alors que Kostoulas est né en mai 2007. C’est ce qu’on appelle un passage de témoin entre générations.

Pub. le - MAJ le
