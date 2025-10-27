Le record impressionnant de deux joueurs de Brighton contre Manchester United

Lors de la 9e journée du championnat anglais samedi, Manchester United s’est imposé 4-2 face à Brighton, mais la rencontre a également été marquée par un moment historique. Le jeune attaquant grec Charalampos Kostoulas, 18 ans, a inscrit son premier but sous les couleurs des Seagulls sur une passe décisive du vétéran James Milner.

Ce but a établi un record inédit dans l’histoire de la Premier League : celui du plus grand écart d’âge entre un passeur et un buteur, soit 21 ans et 146 jours. Mieux encore, c’est la première fois qu’un joueur offre une passe décisive à un coéquipier qui n’était pas encore né lors de ses débuts en PL. Milner avait en effet joué son premier match avec Leeds en novembre 2002, alors que Kostoulas est né en mai 2007. C’est ce qu’on appelle un passage de témoin entre générations.