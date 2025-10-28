Arsenal : bonne nouvelle pour Bukayo Saka

Depuis plusieurs saisons, Bukayo Saka est devenu le visage d’Arsenal. Formé chez les Gunners, l’ailier anglais avait explosé au poste de défenseur gauche avant de devenir l’un des meilleurs ailiers de Premier League. Toujours essentiel dans le jeu de Mikel Arteta cette saison, l’Anglais de 24 ans ne s’inquiète pas pour son avenir contractuel avec la formation londonienne.

Sous contrat jusqu’en 2027, le numéro 7 d’Arsenal négocie depuis des mois avec sa direction. Et à en croire les informations de la BBC, Saka est bien parti pour parapher sa prolongation dans les prochaines semaines alors que les négociations avancent dans le bon sens. Un nouveau contrat longue durée avec une revalorisation salariale sont forcément à l’étude.