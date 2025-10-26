Manchester City : Pep Guardiola est complètement fan d’Unai Emery

Pep Guardiola a retrouvé Unai Emery ce week-end avec Manchester City. Le coach espagnol a beaucoup d’admiration pour l’ancien entraîneur du PSG et il n’a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse.

«J’ai beaucoup d’admiration pour Unai, qui est très constant et bien préparé. Ils ne participent pas à la Ligue des Champions cette saison, mais pour moi, ils y étaient la saison dernière et ont posé beaucoup de problèmes. Bien organisés, ils sont l’une des équipes les plus difficiles à affronter à l’extérieur cette saison. Ils sont très bons en défense, aussi sur les coups de pied arrêtés, et ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années. Avec le gardien qu’ils ont, il est difficile de contrôler le pressing. Ils alignent beaucoup de joueurs au milieu, la connexion est vraiment bonne, ils cassent les lignes et quand cela arrive, ils sont très, très rapides. C’est une équipe vraiment complète», a-t-il déclaré en conférence de presse.