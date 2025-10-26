Menu Rechercher
Premier League

PL : Tottenham s’offre Everton grâce à Micky van de Ven

Everton 0-3 Tottenham

Outsider en Premier League, Tottenham devait rebondir après une défaite 2-1 contre Aston Villa. Les Spurs se présentaient ce dimanche sur la pelouse d’Everton et ont pu compter sur l’efficacité de leur défenseur Micky van de Ven. Bien trouvé par Rodrigo Bentancur, le Néerlandais a ouvert le score dans cette partie (1-0, 19e).

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 22 9 +13 7 1 1 16 3
2 Logo Bournemouth Bournemouth 18 9 +5 5 3 1 16 11
3 Logo Tottenham Tottenham 17 9 +10 5 2 2 17 7
4 Logo Sunderland Sunderland 17 9 +4 5 2 2 11 7
5 Logo Man City Man City 16 9 +10 5 1 3 17 7
Voir le classement complet

Juste derrière, Everton pensait revenir mais Jake O’Brien était signalé hors-jeu (25e). Juste avant la pause, Micky van de Ven allait cette fois couper un centre de Pedro Porro pour enfoncer le clou (45e +6). Dans les dernières secondes, Pape Matar Sarr y est aussi allé de son but (89e). Avec cette victoire 3-0, Tottenham s’offre Everton et remonte à la troisième place de la Premier League.

