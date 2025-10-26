PL : Tottenham s’offre Everton grâce à Micky van de Ven

Outsider en Premier League, Tottenham devait rebondir après une défaite 2-1 contre Aston Villa. Les Spurs se présentaient ce dimanche sur la pelouse d’Everton et ont pu compter sur l’efficacité de leur défenseur Micky van de Ven. Bien trouvé par Rodrigo Bentancur, le Néerlandais a ouvert le score dans cette partie (1-0, 19e).

Juste derrière, Everton pensait revenir mais Jake O’Brien était signalé hors-jeu (25e). Juste avant la pause, Micky van de Ven allait cette fois couper un centre de Pedro Porro pour enfoncer le clou (45e +6). Dans les dernières secondes, Pape Matar Sarr y est aussi allé de son but (89e). Avec cette victoire 3-0, Tottenham s’offre Everton et remonte à la troisième place de la Premier League.