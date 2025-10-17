Chelsea annonce une grosse tuile pour Cole Palmer

Ça tombe comme à Gravelotte ! Comme cela était redouté, le début de cette saison 2025/2026 est marqué par une incroyable cascade de blessures chez les grands clubs européens, et surtout ceux qui ont participé à la Coupe du Monde des Clubs. D’ailleurs, après les pépins du Paris Saint-Germain, c’est au tour de Chelsea de devoir gérer les pots cassés. Septièmes du classement de Premier League, les Blues sont contraints de se passer des services de Cole Palmer pendant quelque temps encore.

Depuis le début de la saison, le jeune milieu offensif de 23 ans est gêné par des problèmes aux ischio-jambiers. Il avait d’ailleurs fini par sortir sur blessure dès la 21e minute lors du choc contre Manchester United, le 20 septembre dernier. Quelques jours plus tard, son coach, Enzo Maresca, expliquait que Chelsea avait décidé de le mettre au frigo jusqu’à la fin de la trêve internationale du mois d’octobre. «Nous avons décidé de protéger Cole afin que sa blessure à l’aine ne s’aggrave pas. Nous allons donc le laisser au repos pendant les deux ou trois prochaines semaines, probablement jusqu’à la trêve internationale. Il s’agit simplement de gérer la douleur. Avec le nombre de matches disputés, cela peut arriver.»

Maresca s’est trompé

Aujourd’hui, Maresca vient d’annoncer en conférence de presse que son diagnostic n’était finalement pas le bon pour Palmer. Ce dernier est encore loin d’en avoir terminé avec son souci à l’aine. «Je me suis trompé. Malheureusement, il devra probablement rester absent pendant encore six semaines. Nous essayons simplement de protéger Cole autant que possible, et le plus important est qu’il soit en pleine forme lorsqu’il reviendra», a-t-il confié, avant d’ajouter que Palmer sera absent des terrains durant six semaines, mais que son staff médical avait fini par comprendre les causes du mal dont souffre le milieu offensif.

«Oui, mais le personnel médical n’est pas magicien. On ne sait jamais. Il faudra probablement six semaines. Nous espérons que six semaines suffiront, mais c’est un problème que nous devons examiner étape par étape, semaine après semaine. Mais, une chose est sûre, il va s’en sortir. Il a l’air en pleine forme. Il semble détendu. Il essaie de se remettre de sa blessure. Il suit tous les traitements nécessaires. Il a l’air en pleine forme». Reste maintenant à savoir quand Cole Palmer fera son retour. Une chose est sûre : l’Anglais espère ne plus perdre de temps, lui dont la présence à la prochaine Coupe du Monde a été remise en question par la presse de son pays.