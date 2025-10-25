Menu Rechercher
PL : Sunderland surprend Chelsea et prend la deuxième place, Newcastle arrache la victoire contre Fulham

Par Samuel Zemour
1 min.
Wilson Isidor (Sunderland) @Maxppp
terminé - 16:00 Newcastle 2 Fulham 1
terminé - 16:00 Chelsea 1 Sunderland 2

Pour la suite de la 9e journée de Premier League, Chelsea avait l’occasion de se rapprocher du leader Arsenal en l’emportant contre Sunderland cette après-midi. Tout avait bien commencé pour les Blues, qui ont ouvert le score dans les premières minutes grâce à Garnacho (1-0, 4e). Mais l’avantage n’a que trop peu duré puisqu’un ballon mal renvoyé offrait à Isidor la possibilité d’égaliser (1-1, 22e). Sans solution après la pause, Chelsea a été punie en fin de match après une belle enroulée de Talbi (2-1, 90e+4). Sunderland, promu cette saison, s’envole donc à la deuxième place et à deux points d’Arsenal, tandis que Chelsea redescend au 7e rang.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
2 Logo Sunderland Sunderland 17 9 +4 5 2 2 11 7
8 Logo Chelsea Chelsea 14 9 +6 4 2 3 17 11

Dans l’autre rencontre de 16h, Newcastle United a eu du mal à se défaire du piège de Fulham. Les Magpies avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Murphy (1-0, 18e), mais Lukic égalisait en deuxième période (1-1, 56e). Finalement, c’est le capitaine Bruno Guimaraes qui a sauvé les Toons en offrant la victoire en fin de partie (2-1, 90e), et permettant à son équipe de remonter au 11e rang avant d’aller à West Ham. Seizièmes, les Cottagers enchainent une quatrième défaite de suite avant d’aller défier les Wolves.

Pub. le - MAJ le
