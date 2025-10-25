PL : Sunderland surprend Chelsea et prend la deuxième place, Newcastle arrache la victoire contre Fulham

Pour la suite de la 9e journée de Premier League, Chelsea avait l’occasion de se rapprocher du leader Arsenal en l’emportant contre Sunderland cette après-midi. Tout avait bien commencé pour les Blues, qui ont ouvert le score dans les premières minutes grâce à Garnacho (1-0, 4e). Mais l’avantage n’a que trop peu duré puisqu’un ballon mal renvoyé offrait à Isidor la possibilité d’égaliser (1-1, 22e). Sans solution après la pause, Chelsea a été punie en fin de match après une belle enroulée de Talbi (2-1, 90e+4). Sunderland, promu cette saison, s’envole donc à la deuxième place et à deux points d’Arsenal, tandis que Chelsea redescend au 7e rang.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Sunderland 17 9 +4 5 2 2 11 7 8 Chelsea 14 9 +6 4 2 3 17 11

Dans l’autre rencontre de 16h, Newcastle United a eu du mal à se défaire du piège de Fulham. Les Magpies avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Murphy (1-0, 18e), mais Lukic égalisait en deuxième période (1-1, 56e). Finalement, c’est le capitaine Bruno Guimaraes qui a sauvé les Toons en offrant la victoire en fin de partie (2-1, 90e), et permettant à son équipe de remonter au 11e rang avant d’aller à West Ham. Seizièmes, les Cottagers enchainent une quatrième défaite de suite avant d’aller défier les Wolves.