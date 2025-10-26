Gerard Piqué prend position pour Lamine Yamal

Gerard Piqué était présent lors que Lamine Yamal a prononcé les mots qui fâchent le Real Madrid depuis 36 heures. Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, celui qui a lancé la Kings League a pris la défense du Barcelonais lors d’une intervention dans Jijantes de Gerard Romero, streameur bien connu en Espagne, également sur le plateau avec Lamine Yamal jeudi soir. Pour le champion du monde 2010, la réaction des Madrilènes est avant tout une forme de jalousie car ils voudraient avoir un joueur comme Yamal dans leur effectif.

La suite après cette publicité

«Acceptons Lamine tel qu’il est. Il va évidemment prendre de l’expérience. Personne n’est pareil à 18 ans ou à 38 ans. Lamine Yamal est très spécial. C’est compréhensible qu’ils le critiquent à Madrid. Ils adoreraient avoir un Lamine. On ne sait pas combien de temps on pourra en profiter alors ne nous en débarrassons pas. Dans le football d’aujourd’hui, il faut prendre soin de joueurs comme lui. Il faut l’accepter» a commenté Piqué, jamais avare de critiques envers la Casa Blanca durant sa carrière et sa retraite sportive.