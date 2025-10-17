Mercato : l’OM reçoit une mauvaise nouvelle pour Endrick

Endrick intéresse la Ligue 1. Si on se fie aux informations publiées récemment à l’étranger, le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour accueillir le Brésilien. Une nouvelle difficile à croire puisque les relations entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi sont glaciales, surtout depuis le transfert de Kylian Mbappé. Hier, ESPN Brésil a révélé que l’Olympique de Marseille serait aussi intéressé à l’idée de relancer le buteur auriverde notamment avec les départs prévus durant la CAN. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, qui ont échangé l’été dernier avec les Merengues concernant Dani Ceballos, se sont renseignés sur la situation de l’ancien joueur de Palmeiras.

La suite après cette publicité

Plusieurs clubs sont déjà là pour concurrencer l’OM

Un élément qui n’entre pas dans les plans de Xabi Alonso pour le moment. Poussé vers la sortie durant le dernier mercato, Endrick, qui était blessé, a refusé de s’en aller en prêt. Il était convaincu de pouvoir inverser la tendance et de s’imposer en tant que doublure de Kylian Mbappé. Mais le Français ne laisse que des miettes, dont profite Gonzalo Garcia qui a pointé le bout de son nez durant le Mondial des Clubs. Endrick, lui, prend place sur le banc des remplaçants depuis son retour de blessure (0 minute de jeu). À 19 ans, il a besoin de jouer, surtout qu’il a la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire.

La suite après cette publicité

Il y a quelques semaines, la presse espagnole avait d’ailleurs révélé que Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur et actuel sélectionneur du Brésil, avait conseillé au joueur et au Real Madrid un prêt afin qu’il mette toutes les chances de son côté. Les Merengues n’étaient pas fermés l’été dernier. Mais Endrick a fermé la porte. Depuis quelques jours, plusieurs médias madrilènes assurent que la Casa Blanca veut toujours l’envoyer en prêt cet hiver. Mais la réponse était toujours la même : non. Où en est-on aujourd’hui, alors que plusieurs clubs frappent déjà à sa porte ?

Endrick veut rester en Espagne quoi qu’il arrive

Du côté du joueur, on entend différents sons de cloche. Comme toujours, certains médias persistent et assurent qu’il ne bougera pas. Sa première option est toujours de s’imposer à Madrid et saisir la moindre occasion, lui qui n’a pas envie de quitter la capitale et l’Espagne selon UOL. Durant la trêve, il a continué à travailler, lui qui a notamment marqué en amical contre le Castilla. Il effectue un gros boulot aussi bien avec le staff qu’avec des spécialistes qu’il a engagés en dehors afin d’atteindre le meilleur niveau physique et technique possible selon TNT Sports Brésil.

La suite après cette publicité

Pour d’autres, la porte n’est plus forcément fermée à triple tour. Lance! révèle que l’attaquant est en train de revoir légèrement sa position et qu’un départ, temporaire ou définitif, n’est pas à exclure pour la première fois. Une information évoquée hier par ESPN, qui a dévoilé qu’une décision sera prise en fonction de comment les choses vont évoluer d’ici à la trêve internationale de novembre. De son côté, le Real Madrid est du même avis selon TNT Sports. La publication brésilienne a expliqué récemment qu’aucune décision n’a encore été prise concernant un prêt, mais que la direction prend son cas très au sérieux.

Le Real Madrid va trancher

La suite de la première moitié de saison et surtout le mercato d’hiver seront déterminants pour Endrick. Le Real Madrid évaluera si un prêt est bénéfique pour lui ou non. Pour le moment, Xabi Alonso ne semble pas compter sur lui, malgré ses mots positifs à son sujet. « Il s’entraîne bien depuis des semaines. Il faut analyser le contexte du match. Il a une finition brutale. La concurrence est rude. Le moment viendra.», Mais le temps presse à quelques mois du Mondial. D’autant qu’Ancelotti ne l’a jamais encore convoqué depuis sa prise de fonction. UOL est d’ailleurs très inquiet pour lui.

La suite après cette publicité

«À moins d’un an de la Coupe du monde 2026, Endrick n’a toujours pas été convoqué par son ancien sélectionneur Carlo Ancelotti depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe nationale brésilienne. L’Italien n’a pas encore défini tous les noms du secteur offensif, mais cette absence le place en retrait par rapport à d’autres attaquants dans la course à une convocation pour les Coupes du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique.» Ce qui n’est pas un bon signe pour Endrick, qui a des discussions avec plusieurs équipes selon le média brésilien. Cela ne fait pas les affaires de l’OM, qui a de la concurrence et qui attend dans l’ombre que la lumière soit faite sur le cas Endrick.